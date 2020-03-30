Коронавирус Украина получила нового министра здравоохранения - что о нем известно

2020-03-30 18:07 198

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада уволила Илью Емца с поста министра здравоохранения. Новым главой ведомства стал Максим Степанов.

Что о нем известно:

В период президентства Петра Порошенко Степанов возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, сменив на должности Михеила Саакашвили. Однако, между первым и вторым туром президентских выборов был отправлен в отставку.

А будучи главой Одесской ОГА, в ноябре 2017 года, Максим Степанов внес залог за экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Тогда радикал обвинялся в организации беспорядков – во время митинга против строительства в Горсаду Одессы активисты начали жечь файеры, что переросло в потасовку с полицией. Пострадали более 20 правоохранителей.

"Я внес залог за Сергея Стерненко. Я хочу, чтобы моя позиция была понятна и прозрачна. Это моя человеческая реакция на несправедливость. 600 тыс. грн залога для того, кто бросался на полицию, и 128 тыс. грн залога для того, на чьей совести загубленные жизни детей в лагере "Виктория". Где здесь справедливость?" – написал тогда Степанов на свой странице в соцсети.

Биография

Максим Степанов родился в 1975 году в России (Сковородино, Амурская область).

С 1990 по 1992 годы работал санитаром в одной из больниц.

В 1998 году получил диплом Донецкого государственного медицинского университета им. Максима Горького. Правда, врачом работать так и не начал.

1998-1999 гг. - занимал должность исполнительного директора АОЗТ Энергосервис АО;

1991-2001 гг. - заместитель генерального директора ДК Торговый дом Газ Украины НАК Нафтогаз;

2001-2003 гг. - заместитель генерального директора ЗАО “Промышленно-финансовая компания Вече”;

2003-2004 гг. - замглавы Государственной налоговой администрации Украины;

В 2004 Максим Степанов получил второе высшее образование - специальность “Международная экономика” в Киевской национальном экономическом университете;

2004-2008 гг. - возглавлял совет директоров ООО “Республиканский правовой союз”;

2008-2010 гг. - первый заместитель главы Одесской ОГА Николая Сердюка. Уволен после прихода к власти Виктора Януковича;

2011-2016 гг. - директор Полиграфического комбината “Украина”, который изготавливает паспорта граждан Украины, водительских прав и почтовых марок;

В декабре 2016 года Максим Степанов возглавил Одесскую облгосадминистрацию, выиграв конкурс. В январе 2017 Петр Порошенко представил его в качестве нового главы Одесской ОГА. В апреле 2019 года Степанова сняли с должности - вероятно, из-за открытого конфликта с Петром Порошенко. Степанов отказался раздавать по 1000 грн из бюджета под выборы.

Достижения

На должности главы облгосадминистрации Максим Степанов успел:

открыть самый большой в Украине центр нефрологии;

создать “карту реперфузионных клиник” для сердечников по всей Одесской области;

запустить дистанционное обучение для школьников из отдаленных населенных пунктов;

построить трассу Одесс-Рени.

После начала эпидемии коронавируса в Украине Степанов занялся волонтерством, помогая больницам Одессы. Закупил для медицинских работников аппарат ИВЛ, 4000 респираторов и защитные костюмы.

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