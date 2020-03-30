Коронавирус В Украине установили пункты проверки больных COVID-19

2020-03-30 18:52 105
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Пункты скрининга развернуты по всей Украине на территории больниц первой волны госпитализации.

По всей Украине появились временные пункты скрининговой медицинской сортировки зараженных коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрав в Facebook.

Сообщается, что пункты скрининга развернуты по всей Украине на территории больниц первой волны госпитализации.

"Все пациенты с респираторными симптомами, которые обращаются в учреждение здравоохранения (самообращение, направленные врачом или транспортировкой бригадой экстренной медицинской помощи) должны пройти первичное скрининговое медицинское распределения еще до входа в приемное отделение (отделение экстренной медицинской помощи)", - рассказали в Минздрав.

Первичная скрининговая медицинская сортировка включает:

надевание медицинской маски на пациента и его сопровождение;
бесконтактное измерение температуры тела пациента;
короткий сбор анамнеза на выявление респираторных симптомов (кашель, насморк, одышка и т.д.).

В Минздраве отмечают, что это позволит медицинским работникам распределять пациентов в зависимости от степени тяжести и госпитализировать в больницу только больных, требующих круглосуточного медицинского наблюдения.

Кроме того, такая схема будет способствовать снижению рисков инфицирования на территории больницы для других пациентов.

Ранее сообщалось, что на Донбассе появились пункты сортировки для заболевших COVID-19. Временные пункты приема больных представляют собой пневмокаркасные модули и палатки УСБ-56.

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