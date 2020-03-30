Коронавирус В Украине зафиксировано уже 548 случаев коронавируса

2020-03-30 22:51 237
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Всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19, 8 человек выздоровели.

В Украине зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения «Коронавирус_инфо». «По состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19», - говорится в сообщении.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19. В целом 8 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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