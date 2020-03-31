Коронавирус Лидируют пять областей: актуальная карта распространения коронавируса в Украине

2020-03-31 18:30 333
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По состоянию на утро вторника, 31 марта, в Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

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Больше всего зараженных в городе Киев - 107 человек. Также лидируют пять областей:

- Черновицкая : 90 человек

- Тернопольская: 78 человек

- Киевская: 52 человек

- Черкасская: 50 человек

- Ивано-Франковская: 45 человек

 

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