Коронавирус Украинцам вернули налоги и ввели новые правила для предпринимателей

2020-03-31 19:00 2250

Для плательщиков единого налога расширена норма по доходу

Верховная Рада Украины вчера, 30 марта, расширила норму по доходу для плательщиков единого налога.

Об этом передает Хвиля.

Таким образом, депутатами одобрен законопроект об изменениях в законы для обеспечения дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса (№3275).

Следует отметить, что если раньше могли оставаться на І группе и платить всего 210,2 грн налога могли лишь физлица-предприниматели (ФЛП, укр. – ФОП), получающие до 300 тыс. грн годового дохода, то по новым правилам – до 1 млн грн (для ІІ группы лимит дохода расширили с 1,5 млн грн до 5 млн грн, а для ІІІ группы – с 5 млн грн до 7 млн грн).

Вдобавок к этому, теперь каждый работающий украинец имеет право компенсировать себе часть подоходного налога в том случае, если он тратил деньги на лечение, образование или же ипотеку. В текущем году данный перечень хотят увеличить и возвращать часть налога и тем, кто помогал медучреждениям во время борьбы с распространением коронавируса.

Получить компенсацию на расходы можно общей суммой не больше годового дохода. Ее могут получить и те граждане, которые потратились в украинских компаниях.

Более того, принятый Радой закон работодателям также разрешает переходить на гибкий график по согласию между работником и собственником предприятия. При этом подчеркивается, что применение гибкого режима рабочего времени не должно менять нормирование, оплату труда, а также трудовые права.

Также отмечается, что сотрудники при удаленной работе распределяют рабочее время по своему усмотрению, правила внутреннего трудового распорядка, если иное не предусмотрено в трудовом договоре, на них не распространяются. В том случае, если сотрудник в период карантина вынужденно не работает, то ему должны будут выплачивать 2/3 оклада. При этом, с другой стороны, те, кто из-за карантина частично лишился зарплаты, могут претендовать на компенсацию по частичной безработице. Однако заявление в Фонд соцстрахования подает работодатель. Он же и выплачивает помощь сотруднику.

К тому же, от налога на добавленную стоимость закон освобождает операции по ввозу на таможенную территорию товаров (в том числе лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования), которые используют для борьбы с распространением коронавирусной инфекции и лечения заболевших.

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