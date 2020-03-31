Коронавирус Кабмин разрешил больным COVID-19 ходить в аптеки и магазины

2020-03-31 19:30 297

В Украине больным коронавирусом при определенных условиях разрешено посещать аптеки и продуктовые магазины.

Больные коронавирусом или контактные лица, находящиеся на самоизоляции, могут в экстренных случаях посещать аптеки и магазины. Соответствующие изменения в постановление Кабмина "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" (№211) правительство утвердило на заседании 29 марта и оно обнародовано на правительственном портале.

В постановлении объясняется, что "лица, имевшие контакт с больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, или болеют указанную болезнь и не требуют госпитализации, являются лицами, что требуют на самоизоляции".

Срок самоизоляции больного и лиц, нуждающихся в самоизоляции в результате контакта с больным, определяет лечащий врач.

"Лица, нуждающиеся самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещение общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра ", - говорится в сообщении Кабмина.

При этом Кабмин не определяет, что именно имеется в виду под неотложным случаем.

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