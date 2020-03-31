Коронавирус Кабмин разрешил больным COVID-19 ходить в аптеки и магазины

2020-03-31 19:30 297
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Украине больным коронавирусом при определенных условиях разрешено посещать аптеки и продуктовые магазины.

Больные коронавирусом или контактные лица, находящиеся на самоизоляции, могут в экстренных случаях посещать аптеки и магазины. Соответствующие изменения в постановление Кабмина "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" (№211) правительство утвердило на заседании 29 марта и оно обнародовано на правительственном портале.

В постановлении объясняется, что "лица, имевшие контакт с больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, или болеют указанную болезнь и не требуют госпитализации, являются лицами, что требуют на самоизоляции".
Срок самоизоляции больного и лиц, нуждающихся в самоизоляции в результате контакта с больным, определяет лечащий врач.

"Лица, нуждающиеся самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещение общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра ", - говорится в сообщении Кабмина.

При этом Кабмин не определяет, что именно имеется в виду под неотложным случаем.

Ранее МОЗ обновило алгоритм лечения COVID-19. В Минздраве сообщили, каким пациентам с коронавирусом будет предоставлено стационарное лечение.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Встречался с Путиным. Главврач коронавирусной больницы заразился Covid-19

2020-03-31 21:30 339

Минздрав изменил способ лечения зараженных COVID-19 - риск серьезных осложнений понижен

2020-03-31 12:41 357

COVID-19 продолжает заражать без симптомов- ученые сделали опасное открытие

2020-03-31 10:38 2142

В Украине установили пункты проверки больных COVID-19

2020-03-30 22:00 585

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине уже 645 случаев коронавируса

2020-03-31 23:00 123

видео "Просто хотел новый автомобиль". Ермак объяснил, зачем купил "Мерседес" во время эпидемии

2020-03-31 22:00 261

Встречался с Путиным. Главврач коронавирусной больницы заразился Covid-19

2020-03-31 21:30 339

"Начало в 10 утра": Зеленский объявил новые правила для школьников, что изменится с 6 апреля

2020-03-31 21:00 16554
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Украине уже 645 случаев коронавируса 2020-03-31 23:00 123
видео "Просто хотел новый автомобиль". Ермак объяснил, зачем купил "Мерседес" во время эпидемии 2020-03-31 22:00 261
Встречался с Путиным. Главврач коронавирусной больницы заразился Covid-19 2020-03-31 21:30 339
"Начало в 10 утра": Зеленский объявил новые правила для школьников, что изменится с 6 апреля 2020-03-31 21:00 16554

Лента

23:00 В Украине уже 645 случаев коронавируса
видео 22:00 "Просто хотел новый автомобиль". Ермак объяснил, зачем купил "Мерседес" во время эпидемии
21:30 Встречался с Путиным. Главврач коронавирусной больницы заразился Covid-19
21:00 "Начало в 10 утра": Зеленский объявил новые правила для школьников, что изменится с 6 апреля
20:30 Король Таиланда с “гаремом” самоизолировался в Альпах
20:00 Ляшко: К лечению больных коронавирусом будут привлекать всех врачей
19:30 Кабмин разрешил больным COVID-19 ходить в аптеки и магазины
19:00 Украинцам вернули налоги и ввели новые правила для предпринимателей
18:30 Лидируют пять областей: актуальная карта распространения коронавируса в Украине
18:02 Третья смерть от коронавируса под Ровно: женщина ходила к соседям и занималась самолечением