Франция и Британия вслед за США разрешили бить по рф ракетами SCALP/Storm Shadow, - Le Figaro

Великобритания и Франция после разрешения США также "дали зеленый свет" на нанесение ударов вглубь РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.
Об этом информирует Le Figaro.
Отмечается, что после того, как Джо Байден предоставил разрешение Украине на удары американскими ракетами ATACMS по территории России Франция и Великобритания приняли соответствующее решение относительно переданных Киеву SCALP и Storm Shadow.
Ранее действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.