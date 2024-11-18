Политика Франция и Британия вслед за США разрешили бить по рф ракетами SCALP/Storm Shadow, - Le Figaro

2024-11-18 21:37

 

Великобритания и Франция после разрешения США также "дали зеленый свет" на нанесение ударов вглубь РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Об этом информирует Le Figaro.

Отмечается, что после того, как Джо Байден предоставил разрешение Украине на удары американскими ракетами ATACMS по территории России Франция и Великобритания приняли соответствующее решение относительно переданных Киеву SCALP и Storm Shadow.

Ранее действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

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