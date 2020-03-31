Коронавирус Ляшко: К лечению больных коронавирусом будут привлекать всех врачей

2020-03-31 17:44 87
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что к лечению больных коронавирусом будут привлекать максимальное количество врачей.

Во время брифинга Ляшко прокомментировал пункты медреформы, согласно которым с 1 апреля врачи, в частности инфекционисты, теряют доступ к больным.

"Как заместитель министра, как главный санитарный врач я убежден, что к оказанию медицинской помощи и лечению больных коронавирусом мы должны привлечь максимально большое количество высококвалифицированных специалистов", - отметил замглавы Минздрава.

Также он подчеркнул, что в Минздраве рассчитывают на помощь ученых в это трудное время.

"Именно поэтому мы обращаемся к Академии медицинских наук, в университеты медицинского профиля с просьбой отработать со структурными подразделениями здравоохранения областных государственных администраций механизмы привлечения специалистов, которые являются профессионалами в своей области. В части помощи практикам на местах - спасать человеческие жизни", - заявил Ляшко.

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