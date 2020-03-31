Коронавирус "Начало в 10 утра": Зеленский объявил новые правила для школьников, что изменится с 6 апреля

2020-03-31 18:09 96
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Украинских школьников ждет важное нововведение, расслабляться на карантине не придется

Об этом во вторник, 31 марта сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в Facebook.

Так, в понедельник, 6 апреля, для школьников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Он заключается в том, что в эфирах украинских телеканалов будут транслировать уроки по 11 предметам.

В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина будут учить школьников со всей Украины.

Таким образом, что ученики классов с пятого по одиннадцатый смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Уроки будут проходить каждое утро с понедельника по пятницу. Начало в 10 утра:

• 5-й класс - ПлюсПлюс и "112 Украина";

• 6-й класс - ZOOM и NewsOne;

 

• 7-й класс - ZIK;

• 8-й класс - Индиго и УНИАН;

• 9-й класс - Рада и UA: Культура;

• 10-й класс - UA: Первый;

 

• 11-й класс - М1.

Уроки также можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Родителей призвали следить за тем, чтобы дети смотрели трансляции уроков.

 

 

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