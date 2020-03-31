"Начало в 10 утра": Зеленский объявил новые правила для школьников, что изменится с 6 апреля

Украинских школьников ждет важное нововведение, расслабляться на карантине не придется
Об этом во вторник, 31 марта сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в Facebook.
Так, в понедельник, 6 апреля, для школьников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Он заключается в том, что в эфирах украинских телеканалов будут транслировать уроки по 11 предметам.
В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина будут учить школьников со всей Украины.
Таким образом, что ученики классов с пятого по одиннадцатый смогут дистанционно изучать 11 предметов.
Уроки будут проходить каждое утро с понедельника по пятницу. Начало в 10 утра:
• 5-й класс - ПлюсПлюс и "112 Украина";
• 6-й класс - ZOOM и NewsOne;
• 7-й класс - ZIK;
• 8-й класс - Индиго и УНИАН;
• 9-й класс - Рада и UA: Культура;
• 10-й класс - UA: Первый;
• 11-й класс - М1.
Уроки также можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
Родителей призвали следить за тем, чтобы дети смотрели трансляции уроков.
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