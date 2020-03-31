Коронавирус В Украине уже 645 случаев коронавируса

2020-03-31 23:00 126
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По состоянию на вечер вторника в нашей стране зафиксировано 17 смертей от коронавируса. Десять человек выздоровели.

В Украине по состоянию на вечер вторника, 31 марта, зафиксировано уже 645 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным лаборатории ЦОС, по состоянию на 22:00 31 марта в стране 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 методом ПЦР-исследования.

Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Накануне Министерство здравоохранения сообщило, что около 15% больных коронавирусом в Украине составляет молодежь.

Еще сообщалось, что карантин в Украине из-за пандемии коронавируса продлится минимум два месяца.

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