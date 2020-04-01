Коронавирус Польша пошла на крайние меры из-за коронавируса - карантин стал жестким

2020-04-01 09:40 132

Польша ужесточает ограничения в условиях пандемии коронавируса. Так, детям и подросткам до 18 лет теперь разрешено выходить из дома только под присмотром взрослых.

Как сообщил председатель Совета министров Матеуш Моравецкий, ограничивается доступ к паркам и местам отдыха, будут закрыты городские станции проката велосипедов.

Правительство выделило специальные часы − с 10.00 до 12.00 по местному времени, − когда продуктовые, аптеки и магазины, продающие средства личной гигиены, смогут посещать исключительно лица старше 65 лет.

При этом в очереди на кассу разрешено одновременно находиться не более чем трем покупателям, передала польская государственная радиокомпания Polskie Radio. Входить в магазины допустимо лишь в защитных перчатках.

Закрываются все салоны красоты и парикмахерские, а также салоны татуировки и пирсинга. По выходным перестанут работать строительные магазины.

Со 2 апреля все работодатели должны начать в обязательном порядке обеспечивать своих сотрудников дезинфицирующими средствами.

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