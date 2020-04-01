Коронавирус Китайский COVID-19 проник в Госдеп США - много зараженных, есть жертвы

2020-04-01 15:46 66

Один из членов Госдепа США скончался от коронавируса, о чем заявил Госсекретарь Майк Помпео.



"Каждое утро я читаю сводки новостей со всего мира... не стало одного из сотрудников госдепа, нашего коллеги, из-за этого вируса. Теперь около 3 тыс. американцев умерли, это трагедия. Я выражаю соболезнования всем семьям, кого этого коснулось", - сказал Помпео, передает Интерфакс-Украина.

Он не уточнил, кто именно из сотрудников госдепа скончался, и где он мог заразиться вирусом.

Также госсекретарь заявил, что всего коронавирусом оказались инфицированы 40 - 50 сотрудников госдепа, включая персонал, набираемый по месту работы американских посольств и консульств за рубежом.

Напомним, в начале текущей недели в госдепе сообщали, что из 75 тыс. работников ведомства заражены коронавирусом оказались 105 человек - 75 за границей и 30 непосредственно на территории США. Также в госдепе подтвердили смерть по меньшей мере двух нанятых за границей сотрудников, зараженных.