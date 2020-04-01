Коронавирус Аваков пояснил, почему на самом деле срочно прекращена эвакуация украинцев из-за границы

2020-04-01 11:15 381

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает нецелесообразной дальнейшую эвакуацию украинцев из-за рубежа, которые не успели вернуться до закрытия границ 27 марта.

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР", - заявил глава МВД в своем Facebook.

По его мнению, не стоит рисковать безопасностью миллионов граждан для устранения неудобств нескольких тысяч. В частности, негодование у министра вызвал тот факт, что многие граждане проигнорировали призыв президента 13 марта вернуться в страну в связи с надвигающейся эпидемией коронавируса.

"Каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе …улетел из страны на Бали.. 13, 14, 15 марта (!!!)", - возмутился Аваков.

Министр счел неприемлемым такое поведение сограждан, указав на статистику заболеваемости коронавирусом.

"Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди, 25% вторичное заражение от них же - уже в Киеве…", - подчеркнул глава МВД.

Аваков также предупредил, что у всех, кто находится сейчас на обсервации в Киевских отелях, возьмут материалы на ПЦР-тест. Если тесты покажут отрицательные результаты, полиция развезет людей по домам под жесткое обязательство со строгой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. За неповиновение предусмотрены санкции ст. 325 КПК.

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