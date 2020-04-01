Коронавирус Геращенко спрогнозировал пик эпидемии COVID-19 в Украине

2020-04-01 19:00 501
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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине ожидается в период с 15 по 25 апреля.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сравните динамику выявления инфицированных в Украине и в Испании. 28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса! В Украине на 21 марта было выявлено 47 заболевших, а уже через 11 дней - 669 инфицированных. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля», - написал Геращенко.

Он отметил, что в связи с тем, что пик эпидемии COVID-19 только ожидается, карантин может быть продлен до 15 мая.

 Геращенко подчеркнул, что главная задача карантина – это не допустить распространения вируса в геометрической прогрессии.

«Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека», - отметил замглавы МВД и добавил, что для того, чтобы карантин был эффективным необходимо постоянное тестирование и самоизоляция тех, кто не задействован в жизненно важных сферах.

Геращенко пояснил, что многие переносят коронавирус в легкой форме. Заболевание проходит практически незаметно, как обычная простуда. Такие люди, не соблюдая самоизоляцию, могут заражать других, а те, в свою очередь могут перенести инфекцию в тяжелой форме или же вовсе умереть.

Замглавы МИД подчеркнул, что по состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировано уже 669 случаев заражения, 17 из которых закончились летально.

 Геращенко обратился к украинцам с просьбой не быть эгоистами и при возвращении из-за границы побыть на домашней обсервации 14 дней.

«Государственная власть и местное самоуправление делают многое для того, чтоб остановить раскрутку эпидемической спирали. Но без ответственной гражданской позиции граждан, осознающих свою ответственность за своё здоровье и жизнь своих сограждан, не возможно быстро и без потерь пройти через кошмар эпидемии охватившей весь мир. Будьте ответственны перед собой, своими близкими и согражданами! Оставайтесь дома! Соблюдайте карантин! Давайте не повторим трагедии Италии и Испании», - подытожил Геращенко.

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