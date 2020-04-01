Коронавирус Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений

2020-04-01 20:30 486
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В Украине запрещают ходить группой из более чем двух человек, выпускать на улицу детей до 16 лет без сопровождения взрослых и посещать парки и лесопосадки.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом, в правительстве решили ужесточить карантинные мероприятия, введенные до 24 апреля на всей территории Украины.

Согласно решению Кабмина, отныне в Украине будет запрещено:

  • пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора;
  • перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
  • посещение спортивных и детских площадок;
  • проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и тому подобное.

Ранее сообщалось, в Украине готовят новые ограничения из-за COVID-19. Правительство предлагает обязать всех украинцев носить маски с 6 до 24 апреля, а также ограничить посещение парков и зон отдыха.

 

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