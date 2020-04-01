Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений

В Украине запрещают ходить группой из более чем двух человек, выпускать на улицу детей до 16 лет без сопровождения взрослых и посещать парки и лесопосадки.
Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Так, в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом, в правительстве решили ужесточить карантинные мероприятия, введенные до 24 апреля на всей территории Украины.
Согласно решению Кабмина, отныне в Украине будет запрещено:
Ранее сообщалось, в Украине готовят новые ограничения из-за COVID-19. Правительство предлагает обязать всех украинцев носить маски с 6 до 24 апреля, а также ограничить посещение парков и зон отдыха.
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