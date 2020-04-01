Коронавирус Кличко жестко напомнил киевлянам о прическах на кладбище

2020-04-01 22:00 162

Мэр Киева Виталий Кличко жестко обратился к жителям города и заявил, что общественный транспорт, салоны красоты и массажные кабинеты столицы не возобновят работу до спада заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом глава Киева сказал 1 апреля в эфире одного из телеканалов, написало информационное агентство "Интерфакс-Украина". Он прокомментировал возможное открытие такого типа заведений.

"Нелогично выглядит. С одной стороны, ограничиваем передвижение по городу, вводим более жесткие меры, а потом разрешаем разным салонам и парикмахерским работать. Такой вопрос был поднят, мы рассматриваем такие возможности в будущем, когда пик заболевания уже будет пройден", – отметил Кличко.

Он добавил, что уже началась обработка алгоритма выхода столицы Украины из критических условий, но пока об открытии салонов речь не идет.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что до 24 апреля женщинам придется самостоятельно делать маникюр и прически, мэр Киева сказал: "Да, извините, пожалуйста. Мэр Палермо сказал очень жесткую вещь: "Извините, на кладбище на вашу прическу никто смотреть не будет".

Такая же ситуация, по словам главы города, и с возможным возобновлением работы общественного транспорта, в том числе и метро.

"У нас только 132 случая, а если у нас заболевание будет исчисляться тысячами случаев… Несмотря на то, что медицинские системы в Италии, Испании, США намного лучше, чем в Украине, они не могут справиться с этим. Это (Увеличение количества больных. – Ред.) может привести к коллапсу медицинской системы. Если количество заболеваний будет исчисляться тысячами, единственное, что можем вам рекомендовать – оставаться дома и читать "Отче наш", – подытожил Кличко.

Дело в том, что раньше появилась информация о том, что в Киеве во время карантина из-за распространения COVID-19 могут открыть парикмахерские, но не будут делать это в течение, по меньшей мере, недели.

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