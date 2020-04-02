Коронавирус Сканеры, приложения-шпионы и тотальный контроль - как меняет мир коронавирус

2020-04-02 09:38 246

Общая система контроля населения в Китае пополнилась массой фильдеперсовых выдумок. Интересно, какая станет самой популярной у нас?



1. Приложение Alipay Health Code начало работать еще в феврале в Ханчжоу, а сегодня действует в 200 городах.

Каждому зарегистрированному в системе присваивается цветовой код — зеленый, желтый или красный, — который указывает на состояние их здоровья. Зеленый код позволяет его владельцу свободно передвигаться. Обладателей желтого кода могут попросить остаться дома на неделю, красный означает обязательный двухнедельный карантин.

Программа генерирует QR-код в одном из трех цветов после того, как пользователь заполняет анкету, в которой должен указать, в частности, был ли болен кто-то из его родственников или он сам и данные о своих поездках внутри страны и за ее пределами. Также система автоматически использует данные о бронировании авиабилетов, билетов в поезда и автобусы.

Когда приложение начало работать, многие пользователи стали жаловаться, что код меняет цвет с разрешительного зеленого на желтый и даже красный по непонятным для них причинам в течение дня.

В компании Ant Financial не объясняют принципы работы приложения и присваивания цветов.

По данным NYT, приложение делится информацией с полицией.

2. Кроме приложения, в популярных социальных сетях, таких как WeChat и Weibo, действуют горячие линии, позволяющие людям сообщать о тех, кто может быть болен.

3. Тепловые сканеры, установленные на вокзалах, определяют температуру прохожих. Тех, у кого температура повышена, отправляют в специальные изоляционные комнаты, которые есть на вокзалах, затем вызывают медицинских работников, а данные пассажира заносят в базу, в том числе в приложение Alipay Health Code.

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