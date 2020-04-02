Мир Джоан Роулинг открыла развлекательный сайт для детей, которые на карантине

2020-04-02 15:45 147
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Автор книг о приключениях Гарри Поттера Джоан Роулинг запустила цифровую платформу для детей, находящихся на карантине из-за коронавируса.

"Родителям, учителям, работающим с детьми на карантине необходимо немного магии. Мы хотим, чтобы детям не было скучно дома, поэтому я с удовольствием запускаю свой сайт", - сообщила писательница в своем Twitter.

У миллионов детей будет возможность познакомиться с миром Гарри Поттера, на сайте они могут обучиться магическим ремеслам, поучаствовать в викторинах, разгадать головоломки из волшебного мира.

Также бесплатно посетители смогут послушать аудиокнигу "Гарри Поттер и Философский камень" на английском и 19 других языках.

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