Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет, много детей и докторов

В Украине зафиксированы 804 случая заражения коронавирусом, из них госпитализированы были 398 человек, а остальные находятся на амбулаторном лечении.
Как сообщил на брифинге в Киеве замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, среди госпитализированных - 20 детей и 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек.
"Если посмотреть на мировую статистику, то в мире уже зарегистрировано более 940 тыс. случаев, плюс 78 тыс. случаев за сутки. С такими темпами сегодня мировая пандемия перейдет в миллион случаев", - уточнил Ляшко.
Напомним, по состоянию на 2 апреля в Киеве и Киевской области зафиксированы 224 случая заражения коронавирусом. Из них 160 человек заболели в столице.
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