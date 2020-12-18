Коронавирус Когда прогнозируют резкий рост заболеваемости Covid-19 в Киеве

2020-12-18 12:41 182

Как сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан на сегодня нет весомых оснований для ужесточения карантинных ограничений в столице. 

Он уверен, что более жесткие ограничения нужно будет вводить в феврале, поскольку именно тогда ожидается рост заболеваемости.

"У нас есть основания делать это в феврале, когда у нас прогнозируется рост заболеваемости", - сказал Рубан,  передает "РБК-Украина".

В то же время Рубан признает, что эпидемическая ситуация в Киеве сейчас несколько напряженная из-за высокого показателя тяжелых случаев, когда люди нуждаются в госпитализации.

"Она напряжена из-за стабильно высокого показателя госпитализации тяжелых случаев. Но негативом также является то, что меньше обращаются за медицинской помощью либо из-за недоверия к медицине, либо из-за нежелания. То есть, занимаются люди самолечением", - отметил Рубан.

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