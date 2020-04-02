Коронавирус Новая вспышка коронавируса в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений

2020-04-02 16:00 405

Также в Китае за сутки 7 человек умерли от COVID-19

В Китае за прошлые сутки официально подтвердили 1,6 тысячи новых случаев коронавируса. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как отметил врач, до этого Китаю удавалось сдерживать распространение болезни.

"К сожалению, зарегистрировано в Китае за прошедшие сутки 1,6 тыс. Новых случаев коронавирусной болезни. До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тыс. случаев в сутки. Из них 7 - уже закончились летальным исходом", - сообщил Ляшко.



Напомним, 30 марта в Китае не было зафиксировано ни одного нового случая смерти от коронавируса или случая заболевания COVID-19. При этом на следующий день, 31 марта, в стране уже были выявлены 79 случаев заражения, а также 5 смертей от коронавируса.

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