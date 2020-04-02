В Австралии начали испытания потенциальных вакцин от коронавируса

Ученые тестируют два вида вакцин - векторную и рекомбинантную ДНК-вакцину.
Ученые в Австралии начали тестирование двух потенциальных вакцин от коронавируса. Об этом сообщает BBC News.
Вакцины, произведенные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных Всемирной организацией здравоохранения.
Национальное научное агентство Австралии оценит, работают ли вакцины и будут ли они безопасны для человека. Первое испытание на людях состоялось в Соединенных Штатах в прошлом месяце, но пропустило этап испытаний на животных.
Сообщается, что ученые тестируют два вида вакцин - векторную и рекомбинантную ДНК-вакцину. Образцы вакцины тестируют на хорьках.
По словам ученых, первые результаты испытаний на животных ожидаются к июню.
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