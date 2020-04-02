Коронавирус В Австралии начали испытания потенциальных вакцин от коронавируса

2020-04-02 17:00 198

Ученые тестируют два вида вакцин - векторную и рекомбинантную ДНК-вакцину.

Ученые в Австралии начали тестирование двух потенциальных вакцин от коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

Вакцины, произведенные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных Всемирной организацией здравоохранения.

Национальное научное агентство Австралии оценит, работают ли вакцины и будут ли они безопасны для человека. Первое испытание на людях состоялось в Соединенных Штатах в прошлом месяце, но пропустило этап испытаний на животных.

Сообщается, что ученые тестируют два вида вакцин - векторную и рекомбинантную ДНК-вакцину. Образцы вакцины тестируют на хорьках.

По словам ученых, первые результаты испытаний на животных ожидаются к июню.

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