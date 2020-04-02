Коронавирус В Украине долги населения за коммуналку достигли невиданных рекордов

2020-04-02 17:23 159



Ведомство подсчитало, сколько украинцы задолжали с начала 2020 года

За три месяца текущего года украинцы накопили долгов на сумму свыше 32 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий в среду, 2 апреля.

По данным Госстатистики, на сегодня сумма задолженности за комуслуги достигла 32,69 млрд грн.

Как отметил глава ведомства Алексей Чернышов, карантин из-за коронавируса безусловно сыграл в этом не последнюю роль.

"Угроза распространения коронавирусной болезни внесла существенные коррективы в жизнь страны и граждан, и это уже ощущается во всех сферах, в частности в ЖКУ", – заявил министр.

Как выглядит тройка самых больших должников (регионы):

г. Киев

Днепропетровская обл.;

Харьковская обл.

Меньше всего долгов у жителей Черновицкой, Закарпатской и Волынской областей.

Напомним, Кабинет министров принял решение увеличить количество субсидий для населения и обеспечить упрощение их получения для людей, которые из-за карантина потеряли работу.

Сейчас оформить субсидию можно онлайн. Для этого Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало пошаговую инструкцию. Это касается также украинцев, которые имеют право на субсидию, но еще ее не получили.

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