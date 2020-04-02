Коронавирус Обвал доллара или все же девальвация гривны: что в реальности сейчас происходит с курсом

2020-04-02 18:30 324
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В четверг, 2 апреля, бизнес уже войдет в относительно привычный ритм работы после начала нового отчетного периода. Хотя карантин и полностью изменил активность основной части клиентов, что отражается на объемах межбанка.

Снизился почти до минимума удельный вес небольших клиентов (малого и среднего бизнеса), а основную скрипку сейчас играют: 1) крупные металлурги (хотя они тоже просели); 2) аграрии (тут чуть получше с объемами реализации); 3) нерезиденты (они сейчас после погашений облигаций или даже по долгоиграющим бумагам — их распродают и выходят постепенно с украинского рынка); 4) сам Нацбанк (он периодически выходит на торги с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний или с аукционами по продаже наличного доллара с целью пополнения касс банков). Кстати, Нацбанк проведет новый аукцион на порядка $280 млн  для подкрепления касс банков в ближайшее время.

За счет карантина и сужения всего валютного рынка очень вольготно себя чувствуют спекулянты. Они и сегодня продолжат работать как в формате «в две стороны», так и по возможности будут пытаться качать курс в течение сессии в моменты выхода на торги крупных покупателей и продавцов.

Но спрос на валюту со стороны реального сектора снижается — сказывается как падение деловой активности, так и разнонаправленные ожидания бизнеса в части последствий принятия закона о земле и «антиколомойского». Хотя оба из них уже активно пытаются заблокировать, сорвать второе чтение и т.д. Поэтому часть бизнесменов ожидает достаточно скорого захода новых денег от МВФ (что по их мнению поддержит гривну на рынке), а часть опасается срыва этого процесса и ожидает дальнейшей девальвации нацвалюты. Так они и мечутся в своих прогнозах развития событий в ближайшее время — и ведут себя на межбанке соответственно.

Мнение «Минфина» — законы окончательно примут, хотя политические торги все еще продолжаются. Деньги МВФ зайдут частями и первый транш — не раньше конца апреля -середины мая. До этого момента ключевое — новая редакция бюджета (отправлен на доработку) и размер дыры в доходах государства за это время. Кроме этого — очень важен срок карантина. Украина практически не готова к «долгому» ступору экономики и его возможное продление после 24 апреля ( а слухи об этом ходят активные) — существенно подорвет и так хилые показатели нашего бюджета и ВВП по всему 2020 году. И отразится и на следующих двух -трех годах тоже.

По прогнозу «Минфина» сегодня объемы операций на валютном рынке составят $240- 380 млн при совершении от 490 до 680 сделок при коридоре по доллару в пределах 27,50-27,85 гривен.

При необходимости мы увидим на рынке Нацбанк с очередной интервенцией по сглаживанию курсовых колебаний.
Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 27,20-27,60 и продажа 27,75-28,20 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,30-27,60 гривен и продажа 27,73-27,90.

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