Экономика Нацбанк продал рекордные объемы долларов с начала текущего года

2024-08-16 15:37

Чистая продажа долларов Национальным банком Украины в июле увеличилась по сравнению с июнем и составила 3,316 млрд долларов. Это максимальное значение с начала года, сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, Нацбанк продал за месяц 3,318 млрд долларов, а купил всего около 2 млн долларов.

В целом с начала года регулятор продал на межбанке 17,486 млрд долларов.

Напомним, несмотря на войну, банковский сектор Украины работает стабильно. Украинцы последние три месяца размещают больше вкладов в банках, а банкиры в свою очередь планируют снижение ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса.