Коронавирус В Крыму с 3 апреля запрещено выходить из дома, кроме экстренных случаев

2020-04-02 17:09 153
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Крыму вечером 1 апреля объявили новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт российского правительства Крыма, который перестал открываться после публикации указа о новых ограничительных мерах.

Так, с 3 по 6 апреля граждане обязаны оставаться по месту жительства (пребывания). Исключения составляют:

случаи обращения за экстренной медицинской помощью;

поход в ближайший магазин;

выгул собак на расстояние больше 100 метров от дома;

вынос мусора.

Исключения также составляют походы на работу, если деятельность организации не приостановлена властями.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Чем заняться дома и как не навредить себе в карантине - полезные советы от ВОЗ

2020-03-27 20:33 732

Пасха дома: Зеленеский анонсировал заградительные патрули у церквей

2020-03-26 10:41 1152

Зеленский призвал украинцев праздновать Пасху дома

2020-03-25 17:30 861

Дети останутся дома еще на год: в Украине пошли на радикальные меры из-за коронавируса

2020-03-22 16:30 100248

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине коронавирус выявили у 57 детей - Минздрав

2020-04-02 17:30 153

В Украине долги населения за коммуналку достигли невиданных рекордов

2020-04-02 17:23 159

В Крыму с 3 апреля запрещено выходить из дома, кроме экстренных случаев

2020-04-02 17:09 153

В Австралии начали испытания потенциальных вакцин от коронавируса

2020-04-02 17:00 198
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Украине коронавирус выявили у 57 детей - Минздрав 2020-04-02 17:30 153
В Украине долги населения за коммуналку достигли невиданных рекордов 2020-04-02 17:23 159
В Крыму с 3 апреля запрещено выходить из дома, кроме экстренных случаев 2020-04-02 17:09 153
В Австралии начали испытания потенциальных вакцин от коронавируса 2020-04-02 17:00 198

Лента

17:30 В Украине коронавирус выявили у 57 детей - Минздрав
17:23 В Украине долги населения за коммуналку достигли невиданных рекордов
17:09 В Крыму с 3 апреля запрещено выходить из дома, кроме экстренных случаев
17:00 В Австралии начали испытания потенциальных вакцин от коронавируса
16:44 Двойной удар по РФ: Путин не сдержался и выдал детали катастрофы...
16:30 Ослабление карантина, власть разрешила работать, но не всем: что теперь делать украинцам
16:29 Декларация Кивы: Заработок на отмывании денег и новый «крузак» брата
16:11 В России назвали дату начала испытаний вакцины от коронавируса. Вызвались 60 добровольцев
16:00 Новая вспышка коронавируса в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений
15:45 Джоан Роулинг открыла развлекательный сайт для детей, которые на карантине