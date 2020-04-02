В Крыму с 3 апреля запрещено выходить из дома, кроме экстренных случаев

В Крыму вечером 1 апреля объявили новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт российского правительства Крыма, который перестал открываться после публикации указа о новых ограничительных мерах.
Так, с 3 по 6 апреля граждане обязаны оставаться по месту жительства (пребывания). Исключения составляют:
случаи обращения за экстренной медицинской помощью;
поход в ближайший магазин;
выгул собак на расстояние больше 100 метров от дома;
вынос мусора.
Исключения также составляют походы на работу, если деятельность организации не приостановлена властями.
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