Коронавирус В Крыму с 3 апреля запрещено выходить из дома, кроме экстренных случаев

2020-04-02 17:09 153

В Крыму вечером 1 апреля объявили новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт российского правительства Крыма, который перестал открываться после публикации указа о новых ограничительных мерах.

Так, с 3 по 6 апреля граждане обязаны оставаться по месту жительства (пребывания). Исключения составляют:

случаи обращения за экстренной медицинской помощью;

поход в ближайший магазин;

выгул собак на расстояние больше 100 метров от дома;

вынос мусора.

Исключения также составляют походы на работу, если деятельность организации не приостановлена властями.

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