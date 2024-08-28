Экстренные отключения света введены в трех областях Украины

2024-08-28 18:26

При экстренных отключениях электроэнергии графики не действуют.

Экстренные отключения света 28 августа были введены в Киеве и области, в Одесской и Донецкой областях.

Об этом сообщается в телеграм-канале ДТЭК.

"Киев, Киевская, Одесская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме", – говорится в заявлении ДТЭК.

Там обратили внимание потребителей на то, что во время экстренных отключений света графики не действуют.

"Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", – добавили в компании.

К слову, издание Politico сообщило, что накануне "самой сложной в истории" Украины зимы атомная энергетика является единственным спасением для страны. Именно поэтому государство стремится завершить строительство двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС.