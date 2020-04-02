Коронавирус Ляшко рассказал, сколько украинцев с коронавирусом находятся на домашнем лечении

2020-04-02 20:00 195
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В Украине в настоящее воемя на домашнем лечении находится более половины граждан, у которых обнаружили коронавирус. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, к аппарату искусственной вентиляции легких пока подключен лишь один пациент.

"Сегодня мы имеем 804 случая коронавирусной болезни, 398 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения. Остальные находятся на амбулаторном (домашнем) лечении. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек", - заявил Ляшко.

Вместе с тем он подчеркнул, что среди госпитализированных - 20 детей и 26 медработников.

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