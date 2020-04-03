Коронавирус ООН приняла резолюцию о глобальном ответе на пандемию коронавируса

2020-04-03 10:38 192

Генеральная ассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против коронавируса. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает Укринформ со ссылкой на спикера Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко.

Инициаторами Резолюции выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19", - отметил дипломат.

Он добавил, что украинская сторона приветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.

Принятая резолюция, в частности, подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии. Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

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