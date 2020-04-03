Коронавирус В Киевской области массово увольняются медики - низкие зарплаты при высоком риске COVID-19

2020-04-03 17:33 93
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Медперсонал больниц в Киевской области увольняется из-за низких зарплат и опасности COVID-19. 

"Киевская область в условиях пандемии рискует обеднеть на медицинские кадры. Из-за низкой зарплаты, огромные нагрузки и риск заболеть коронавирусом из больниц начали увольняться врачи и младший персонал. Чтобы как-то уравновесить тревожную тенденцию, местная власть обещает работникам здравоохранения премии и дополнительное финансирование. Пока баланс удается сохранять, но угроза массовых увольнений остается", - сообщает портал "Київвлада".

По состоянию на 1 апреля 2020 года, по данным Департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации, в области насчитывается 30410 медицинских работников. Из них врачей — 5741, в том числе 268 анестезиологов, 643 семейных врачей, 5 эпидемиологов, 7 бактериологов и 83 инфекционисты.

Однако ситуация в отдельных районах разная. Для примера, в Киево-Святошинском районе уверяют, что сдерживают ситуацию.

"Согласно информации от руководства ЦРБ и учреждений оказания первичной медицинской помощи, никаких увольнений и массовых отпусков из-за эпидемии коронавируса среди медицинских работников в Киево-Святошинском районе не было. Что касается поощрений для медиков, то в Киево-Святошинском районе действует Программа "Местных стимулов для медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", которая дает возможность избежать оттока кадров в медицинских учреждениях района. Согласно Программе, медики из местного бюджета ежемесячно получают премию, размер которой составляет 140% от должностных окладов без учета всех надбавок к ним", - говорит председатель Киево-Святошинского райсовета Дмитрий Гусятинський.

В некоторых районах медики все же начали писать заявления на увольнение, в других пока удается сдерживать ситуацию, но из-за низких зарплат и недостаточной защиты, власти не исключают, что специалисты также начнут уходить.

А вот в Васильковском районе медицинские работники массово писали заявления на увольнения, поскольку не хотели рисковать жизнью.

К главному врачу центральной больницы поступают заявления на увольнение от работников — врачей, медсестер, санитарок. Их нельзя осуждать, мы понимаем, что зарплата маленькая, не каждый готов рисковать. Некоторые семьи настаивают на увольнении. Особенно те, кто в высокой группе риска. Я думаю, такая проблема актуальна для всей Украины. Но стараемся уговаривать не увольняться, искать средства для надбавки. Надеемся, что все будет хорошо. Пока речь не идет о сотнях таких случаев, но десятки — так. Некоторым на период сложной ситуации предоставляем отпуска. Но в больнице есть "костяк" персонала, которые сказали, что до последнего будут стоять и лечить пациентов. Мы общаемся, контролируем ситуацию", — говорит председатель Васильковского райсовета Наталья Баласинович.

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