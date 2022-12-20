ВОЙНА В Украине В Луганске больницы переполнены ранеными роССийскими захватчиками - ОВА

2022-12-20 16:30

 

Три больницы Луганска отданы в пользование российским оккупантам, только в одной из которых находится более 1000 раненых захватчиков, на всех не хватает койко-мест.

Источник: Луганская ОВА в Telegram

Дословно: "Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница № 15 и Железнодорожная больница переданы для пользования российским оккупационным войскам. Местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения".

Детали: Сообщается, что только в одной из больниц сейчас находится более 1000 раненых захватчиков. На всех не хватает медицинского персонала, ассистентов хирургов. На такое количество пациентов в медучреждениях отсутствуют в достаточном количестве медицинские препараты и даже койко-кровати и постельное белье.

Сейчас в городе готовятся принять очередную партию раненых - потому что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки врага в районах Стельмаховки, Червонопоповки.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Луганской области идут тяжелые бои, ВСУ продвигаются на Сватовщине и Кременщине, – Гайдай

2022-12-03 19:00

Ситуация для оккупантов в Луганской области значительно ухудшилась — ISW

2022-11-22 21:30

"Им очень страшно": в Луганской области роССияне взорвали мост через реку Красная

2022-10-31 20:30

Освобождение Луганской области: Гайдай рассказал о ситуации на фронте

2022-10-12 17:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Залужный поддержал усиление ответственности бойцов за дезертирство и неповиновение

2022-12-20 18:00

Военным путем и не только: в США считают, что Украина сможет вернуть Крым

2022-12-20 17:00

В Луганске больницы переполнены ранеными роССийскими захватчиками - ОВА

2022-12-20 16:30

Генштаб опубликовал "юбилейную" сводку

2022-12-20 16:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Залужный поддержал усиление ответственности бойцов за дезертирство и неповиновение 2022-12-20 18:00
Военным путем и не только: в США считают, что Украина сможет вернуть Крым 2022-12-20 17:00
В Луганске больницы переполнены ранеными роССийскими захватчиками - ОВА 2022-12-20 16:30
Генштаб опубликовал "юбилейную" сводку 2022-12-20 16:00