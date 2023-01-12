ВОЙНА В Украине Оккупанты разворачивают дополнительные места в больницах Луганщины, ранеными заняты даже коридоры – ОВА

2023-01-12 19:00

Оккупанты в боях с украинскими воинами на Луганщине несут значительные потери. Мест в больницах для раненых россиян уже не хватает, поэтому они вынуждены разворачивать дополнительные места в медучреждениях на оккупированной части области.

В частности, в больнице Марковки развернуто дополнительно 100 коек, а в Луганске раненые захватчики лежат даже в коридорах и актовом зале. Об этом сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации.

"В больницах захваченных городов и сел уже не хватает мест даже российским военным, не говоря уже о гражданских. Раненые прибывают и дальше, поэтому по состоянию на 9 января в местной больнице Марковки дополнительно развернуто 100 койко-мест", – рассказали в Луганской ОВА.

Не лучше ситуация складывается для раненых захватчиков и во временно оккупированном Луганске. Там оккупантов негде и некому лечить.

"Между тем в Луганске под нужды заболевших от пуль ВСУ россиян в здании областной больницы переустроили даже актовый зал. Ранеными заняты даже коридоры. Чтобы лечить их, россияне свозят медиков из разных регионов РФ", – отметили в ОВА.

Тем временем, украинские воины продолжают увеличивать потери захватчиков как погибшими, так и ранеными. Так, 11 января подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов вблизи Стельмаховки и Кременной.

В то же время, на временно оккупированных территориях оккупанты стремятся максимально ограничить пользование гривней среди местных жителей. Поэтому они ужесточили полицейско-административный режим и активно проверяют граждан.

"Проводят рейды и проверку телефонов на блокпостах. Эти мероприятия все чаще кажутся неэффективными, поэтому оккупационные администрации решили извлечь хоть какую-то пользу для себя. Теперь во время проверок телефонов у людей требуют удалять приложения украинских банков, в частности Ощадбанка, Приватбанка и Монобанка", – сообщили в Луганской ОВА.

Напомним, ранее в британской разведке заявили, что Россия усилила линию фронта в районе Кременной десантниками. Их российское командование использует в качестве "элитных" сил быстрого реагирования, ведь боится потерять Кременную.

Также сообщалось, что войска РФ пытаются вернуть утраченные позиции на линии Сватово – Кременная и ведут наступление в районе Бахмута. Об этом рассказали в Институте изучения войны.