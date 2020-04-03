Коронавирус В Германии инфицированы коронавирусом уже тысячи докторов и медсестер

2020-04-03 13:43 342

По данным Института Роберта Коха, более 2300 медиков и сиделок в домах престарелых Германии инфицированные коронавирусом, сообщает DW.

Тем временем темпы распространения коронавируса в стране до сих пор значительно превышают показатели, которых стремится достичь правительство страны.

По состоянию на сегодня в ФРГ зафиксировано 73 522 подтвержденных случая коронавируса, что на 6156 случаев больше, чем в отчете за предыдущие сутки. Такие данные приводит Институт имени Роберта Коха. Количество умерших за сутки увеличилось на 140 человек - до 872 человек.

Рост суточного количества умерших свидетельствует о том, что коронавирусом инфицируется все больше людей старшего возраста. Сейчас 86 процентов летальных исходов приходится на людей в возрасте свыше 70 лет.

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