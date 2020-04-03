Украина Украинские школы будут зачислять детей в первый класс в режиме онлайн

2020-04-03 21:36 105

В Минобразования и науки дали разъяснение по поводу приема детей в первые классы общеобразовательных школ в этом году. Напомним, пройдет оно в сложных условиях, эпидемиологи прогнозируют на осень вторую волну коронавирусной эпидемии.

Согзасно данным Минобразования Украины, школы смогут принимать документы для зачисления в первый класс в режиме онлайн или переносить сроки их приема в зависимости от сроков карантина.

"Закон, принятый для предотвращения эпидемии Covid-19, позволяет изменять режим работы учреждений на период карантина - это касается и учебных заведений. То есть прием документов для зачисления может быть организован гибко, в том числе онлайн. В частности, это касается и зачисления в первые классы", - сказала и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять учредитель заведения общего среднего образования.

Так, учредитель может разрешить подавать документы в сканированной форме по электронной почте без электронной цифровой подписи. Входящие документы, полученные таким образом, регистрируются отдельно от других документов с указанием электронного адреса отправителя и адресата.

Согласно Порядку зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования, сроки приема документов для зачисления в заведения определяют органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти. При этом срок приема заявлений не может быть меньше месяца.

"Сроки приема документов для зачисления определяют на местах. Однако мы рекомендуем организовать этот процесс после карантина. Также напоминаем, что при зачислении в первый класс запрещено проводить конкурсы и мероприятия для проверки знаний и компетенций ребенка. Это допустимо только для частных учебных заведений и специализированных учреждений системы культуры и спорта", - подчеркнула Мандзий.

Информация о сроках приема документов и способах их подачи должна быть обнародована в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

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