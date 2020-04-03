Коронавирус В Киеве из-за арантина упали цены на аренду жилья - двушка у метро по цене комнаты

2020-04-03 12:41 75
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В Украине обвалился рынок арендуемой недвижимости. Цены на съемные квартиры упали местами до 80%. Сейчас в столице можно арендовать двухкомнатную квартиру возле станции метро, которое пока закрыто, за 5-7 тысяч гривен (в месяц). А вот рынок посуточной аренды вообще перестал работать. 

Стоит также отметить, что некоторые столичные арендодаторы поспешили воспользоваться ситуацией и приподняли стоимость жилья. Среди аргументов традиционные доводы о подорожании доллара и повышении цен на продукты.

Однако, случаи такие не носят массовый характер, поскольку, как указано выше, рынок аренды жилья в столице впервые за много лет перенасыщен. В том случае, если условия владельца квартиры не устраивают (многие сегодня находятся в отпусках за свой счет), найти новое жилье не представит особого труда. Хороших предложений по средним ценам в Киеве в данный момент предостаточно.

Напомним, в марте Кабмин Украины на три недели ввел карантин на всей территории Украины для противодействия пандемии китайского коронавируса.

Установлены ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также Украина закрывает границы.

С 18 марта также прекратило работу метро, перекрыто автомобильное, железнодорожное и авиасообщение между городами и областями. Закрыты учебные заведения и введен ряд жестких ограничений.

Аналитики говорят, что рухнувший рынок недвижимости восстановится так же стремительно, как и обвалился. По прогнозам CBRE, поскольку во многих странах власти вводят фискальную и монетарную поддержку и кризис не является банковским или финансовым, а также, учитывая опыт быстрого восстановление экономики Китая – есть все предпосылки для оптимистического прогноза более быстрого возвращения к докризисному уровню, чем в предыдущие периоды (глобальный финансовый кризис 2007-2008 г.г.).

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