Политика Дорого богато: 137 народных депутатов получили компенсацию за аренду жилья - суммы доходят почти до 60 тыс

2021-10-07 10:12

В сентябре 137 народных избранников получили от государства денежную компенсацию за аренду жилья или съем номеров в отелях.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, всего на эти цели в сентябре с бюджета было выделено 3,029 млн грн.

Самую большую сумму на аренду жилья получил Дмитрий Припутень от партии "Слуга народа". Ему компенсировали 59 800 грн.

Чуть меньше выплатили Игорю Гузю из депутатской группы "Партия "За майбутнє" - 59 500 грн.

Третье место в списке выплат компенсаций разделили между собой депутаты Максим Березин, Владимир Гевко, Константин Касай, Людмила Марченко, Вячеслав Рублев, Дмитрий Соломчук (все от "Слуги народа") и Наталья Пипа (от фракции "Голос"). Все они получили по 40 300 грн.

Немного меньше получили внефракционный Евгений Яковенко - 40 тыс грн, и Андрей Богданец от "СН" - 39 650 грн.

Минимальная сумма, которую выплатили нардепам в сентябре - 18 тыс грн.