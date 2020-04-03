Коронавирус видео Кабмин вынашивает секретный план по продлению карантина до октября?

2020-04-03 14:32 1122

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга случайно озвучил то, чего опасались миллионы украинцев.

Справедливости ради стоит отметить, что глава правительства говорил о том, что Украина не сможет фактически жить в полной карантинной блокаде шесть месяцев. По его словам, такой длинный карантин неминуемо нанесет фатальный урон отечественной экономике, разрушит целые отрасли.

Более того, Шмыгаль даже допустил, что после прохождения пика коронавирусной пандемии, в стране могут послабить ограничительные меры. Позволить украинскому бизнесу возобновить работу.

В то же время, политические аналитики усмотрели в словах премьера опасный момент. В частности, Денис Шмыгаль первым в стране публично озвучил срок карантина в полгода. Хотя, разумеется, говорил он как раз об обратном, но даже допущений о таких сроках ранее публично не звучало.

О чем ранее предполагали политики, чиновники и представители экспертной среды, это продление карантина в Украине до 15 мая. Максимум о чем говорилось в наиболее смелых прогнозах, так это продление ограничений до начала лета.

Теперь же, после заявления Шмыгаля, которое скорее всего было нацелено на то, чтобы успокоить как граждан, так и представителей бизнеса, в информационное поле попала фраза "карантин на полгода".

Есть мнение, что чиновники из Кабмина не исключают и такой вариант развития событий, заранее просчитывают все риски и потери. Хотя, чтобы не создавать лишней паники, об этом предпочитают не распространяться даже в частных беседах. Вероятно, зная об этом, в попытке успокоить народ, премьер-министр просто банально проговорился как минимум о том, что такой сценарий допускается.

В любом случае, уже вскоре мы узнаем, что будет дальше. По прогнозам Минздрава в ближайшие недели ожидается пик пандемии, украинцам предстоит пережить наиболее тяжелый и опасный период. И от того, насколько мы сознательно отнесемся к угрозе во многом зависит дальнейшее развитие событий, в том числе и карантинных мер.

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