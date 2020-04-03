Коронавирус «Вакцина БЦЖ не защищает от COVID-19»: прививка от туберкулеза не создает иммунитета от коронавируса - врач-фтизиатр

2020-04-04 10:30 909

В Сети появилась информация со ссылкой на зарубежных ученых, что прививка БЦЖ якобы защищает от нового коронавируса.

Об этом сообщают СМИ.

Соответствует ли эта информация действительности, рассказал главный фтизиатр Петербурга, главный врач Городского тубдиспансера Александр Пантелеев.

В качестве доказательства сравнивается уровень летальности от COVID-19 в странах, где население было массово привито вакциной БЦЖ, и в странах, где такой прививки не делали.

По мнению фтизиатра, не стоит серьезно относиться к выводам исследователей.

По словам врача, единственное, что объединяет коронавирус и туберкулез - это воздушно-капельный путь передачи инфекции, все остальное - это чья-то фантазия.

Медик пояснил, что вакцина БЦЖ - это коротко живущая вакцина, она защищает максимум 10 лет. Для этого и ревакцинация проводилась. Во взрослом организме вакцина БЦЖ уже по определению не живет, поэтому говорить о том, что создан какой-то иммунитет против коронавируса, просто несерьезно.

Врач отметил также, что это совершенно разные типы инфекций, и какой здесь может быть перекрестный механизм, совершенно непонятно.

Фтизиатр заявил, что делать прививку от туберкулеза, чтобы защититься от новой коронавирусной инфекции, бессмысленно.

По словам медика, с помощью вакцины БЦЖ в организм запускается ослабленный штамм микобактерий, которые вызывают развитие иммунитета только к микобактериям туберкулеза и предотвращает не заражение, а развитие тяжелого течения туберкулеза.

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