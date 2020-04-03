Коронавирус Новые правила карантина, штрафовать будут даже в лифте: «До 34 тыс. гривен»

2020-04-04 00:02 207
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В Украине ввели масочный режим, теперь запрещено находиться в общественных местах без масок

Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Юрист уточнил, что общественным местом считается часть здания или территории, к которым все граждане Украины имеют равный доступ.

Так, подъезды, лифты, магазины и аптеки - это все общественные места. Сюда же относятся улицы, все заведения, остановки общественного транспорта, сам транспорт, парки, скверы, площадки.

Таким образом, маску стоит носить везде за пределами своей квартиры, чтобы не платить крупный штраф.

Однако уточняется, что балконы, дворы и придомовые территории общественными местами не считаются.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что карантин в Украине ужесточат.

В частности речь идет об ограничении времени пребывания людей вне дома.

Кроме того, закроют все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Запрещено будет передвигаться даже по двум.

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