Коронавирус Коронавирус закрыл украинцев дома - полный список запретов на карантине

2020-04-04 00:07 285

3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил детали об ужесточении карантина в связи с коронавирусом с 6 апреля до 24 апреля. Он также заявил, что в конце апреля карантинные меры могут ослабить.

Коротко рассказываем обо всех ограничительных мерах, которые действуют на территории Украины. Итак, в период карантина запрещено:

с 6 апреля находиться в общественных местах без маски, респиратора или других средств защиты, сделанных самостоятельно;

с 6 апреля передвигаться по городу в группе больше двух человек. Исключения: служебная необходимость, сопровождение детей в возрасте до 14 лет (сопровождать могут родители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, совершеннолетние родственники ребенка);

дети до 14 лет не могут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых (перечисление в предыдущем пункте);

посещать учебные заведения школьникам/студентам;

посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Исключения: выгул домашнего животного (одним человеком), служебная необходимость;

посещать детские и спортивные площадки;

проводить любые массовые мероприятия (религиозные, культурные, развлекательные и тд). Исключение: мероприятия, необходимые для нормальной работы органов государственной власти и местного самоуправления. Все участники должны быть в масках и придерживаться санитарных норм;

находиться в магазине больше, чем позволяют нормы (1 человек на 10 кв.м.);

работать заведениям общественного питания (кафе, рестораны и тд), ТРЦ, фитнес-центрам, заведениям культуры, торгового и бытового обслуживания. Исключения: продуктовые магазины; заправки; магазины с деталями и принадлежностями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники; магазины со средствами гигиены; аптеки; магазины с ветеринарными препаратами, кормом, пестицидами, агрохимикатами; магазины со средствами связи и телекоммуникациями (телефоны, планшеты, ноутбуки и тд); финансовые услуги; работа инкассаторов; медицинская и ветеринарная практика; продажа, аренда, ремонт и обслуживание транспортных средств, сертификация их; техническое обслуживание регистраторов расчетных операций, подключение пользователей к Интернету, пополнение мобильных счетов, оплата коммунальных услуг и интернета; ремонт офисной, бытовой и компьютерной техники; адресная доставка еды; деятельность заведений, в которых живут медработники и люди на обсервации;

проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки пассажиров всеми способами (городской, пригородный, междугородний, внутриобластной, межобластной). Исключения: легковые авто; служебные машины или арендованные машины предприятий, которые обеспечивают: охрану здоровья, продовольствие, правление и оказание самых важных госуслуг, энергообеспечения, водообеспечения, связь и коммуникации, банковские и финансовые услуги, работу инфраструктуры, сферу обороны, правопорядка и гражданской защиты;

работу метро в Киеве, Харькове и Днепре;

работу железнодорожного транспорта во всех видах сообщений. Исключения: "Укрзализныця" имеет право на отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном соединении. Каждый такой рейс должен согласовываться с Министерством инфраструктуры. Также возможны отдельные рейсы в международном железнодорожном сообщении (здесь разрешение должны дать Министерство инфраструктуры, МВД и Администрация пограничной службы);

ограничивать или отключать электричество предприятиям централизованного водоснабжения и водоотвода, угледобывающих предприятий;

прекращать поставку природного газа производителям тепла и света, что скажется на потребителях;

посещать заведения и учреждения, где оказывают паллиативную помощь, социальную защиту, в которых находятся дети, пожилые люди, ветераны труда и войны, люди с инвалидностью;

посещать учреждения, где оказывают социальные услуги в сложных жизненных обстоятельствах, кроме заведений, предоставляющих такие услуги экстренно (в кризис);

посещать пункты временного нахождения иностранцев, временного размещения беженцев, людей без гражданства. Исключение: люди, которые оказывают правовую помощь этим гражданам;

находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждают гражданство или ее специальный статус;

самовольно покидать место обсервации (изоляции).

В изоляции нуждаются:

люди, контактировавшие с зараженными коронавирусом. Исключение: человек находился в средствах защиты во время выполнения служебных обязанностей;

люди с подозрением на инфицирование или с подтвержденным диагнозом (но не нуждаются в госпитализации);

люди 60+ (кроме медиков и людей, обеспечивающих работу критической инфраструктуры);

Срок самоизоляции определяет лечащий врач.

Если вас направили на самоизоляцию:

укажите место самоизоляции и номер телефона, краткую информацию о состоянии здоровья;

вам грозит административная ответственность за неправдивую информацию об адресе и номере телефона, несоблюдение режима изоляции;

вам грозит уголовная ответственность в случаях, если несоблюдение самоизоляции привело к тяжелым последствиям, в том числе смерти третьих лиц;

информацию о вас внесут в информационные системы (в частности, мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг); также вы можете самостоятельно внести информацию о себе;

вы не должны покидать место самоизоляции, а не контактировать с другими людьми (кроме тех, с которыми живете);

Людям, о которых некому позаботиться на самоизоляции, могут самостоятельно посещать магазины, которые находятся не дальше, чем в 2 км от места изоляции.

Если ваше состояние на самоизоляции резко ухудшилось, вызывайте скорую помощь.

За соблюдением правил будет наблюдать Нацполиция и Нацгвардия, работники госучреждений Министерства здравоохранения, уполномоченные органы местного самоуправления.

На обязательную обсервацию (изоляцию) отправляют:

люди, которые не могут обеспечить самоизоляцию и добровольно согласились отправиться в обсерватор;

люди, которые дважды нарушили условия самоизоляции;

люди, контактировавшие с больными или имеющие симптомы заболевания, которые отказываются от медобследования;

люди, которые вернулись из заграницы (кроме работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом);

люди, которые въезжают с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, аннексированного Крыма и г. Севастополя через КПП. (Кроме сотрудников Миссии Международного комитета Красного Креста, сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, кто проводит мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающему на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г.. Севастополя, если нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом);

Срок обсервации составляет 14 дней.

Дети до 12 отправляются в обсерватор (изолятор) вместе с родителем или опекуном.

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