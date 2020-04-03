Коронавирус В Украине магазины, банки и аптеки обязали бесплатно выдавать людям маски

2020-04-04 00:45 159
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Все работающие учреждения должны беспокоится о здоровье своих посетителей и выдавать бесплатно медицинские маски, чтобы обеспечить сокращение распространения коронавируса. Об этом сообщается в постановлении правительства от 2 апреля.

Так, людям должны выдавать маски для защиты лица.

"...при условии обеспечения персонала (включая защиту лица и глаз) и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий ", - говорится в постановлении.

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