Коронавирус В Украине магазины, банки и аптеки обязали бесплатно выдавать людям маски

2020-04-04 00:45 159

Все работающие учреждения должны беспокоится о здоровье своих посетителей и выдавать бесплатно медицинские маски, чтобы обеспечить сокращение распространения коронавируса. Об этом сообщается в постановлении правительства от 2 апреля.

Так, людям должны выдавать маски для защиты лица.

"...при условии обеспечения персонала (включая защиту лица и глаз) и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий ", - говорится в постановлении.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше