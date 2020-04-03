Коронавирус Кабмин разрешил ограничивать перемещение между областями в случае роста заболеваемости COVID-19

2020-04-04 01:30 117

В Украине между всеми областями появятся контрольные пункты. Соответствующее распоряжение утвердил Кабинет министров.

Правительство поручило областным и Киевской городской государственной администрации установить особый режим на въездах и выездах с территории областей, а также организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры.

"Регионы должны создать на въездах и выездах контрольно-пропускные пункты. Для работы на них будут привлекать военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства, в том числе частей и подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел", - говорится в сообщении.

Более того, регионам разрешили в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничивать перемещение между областями.

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