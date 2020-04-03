Коронавирус В Украине запустили чат-бот для самооценки состояния на COVID-19

2020-04-04 06:00 423

Национальная служба здоровья Украины запустила чат-бот для самооценки состояния на коронавирус для тех, кто испытывает симтомы заболевания.

"НСЗУ запустила чат-бот самооценки состояния на COVID-19. Чат-бот поможет оценить факторы риска для тех, кто испытывает симптомы заболевания коронавирусом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что получив ответы на простые вопросы, бот предлагает соответствующий алгоритм действий.

Например: "Если у вас есть симптомы, звоните вашему семейному доктору. В случае, если вы еще не имеете семейного врача - на контакт-центр НСЗУ или на "горячую линию" области по вопросам коронавируса. При тяжелых симптомах - температура выше 38 и затрудненное дыхание - звоните на "103".

Испытать инструмент самооценки можно по ссылке: nszu.gov.ua.

Напомним, правительство внесло изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", согласно которым лицам, находящимся на самоизоляции, разрешено обращаться за экстренной медицинской помощью в неотложном состоянии и при необходимости ходить в магазины, расположенные в пределах 2 км от дома, при условии использования средств индивидуальной защиты.