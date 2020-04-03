Коронавирус Число инфицированных в Украине достигло 1072

2020-04-03 22:11 81
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Число инфицированных в Украине достигло 1072

Темпы распространения коронавируса в Украине растут с каждым днем. Общее количество инфицированных в стране людей на 3 апреля достигло 1072человек, а 27 случаев закончились летально. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

В Украине зафиксировано больше 1000 случаев инфицирования

По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксировано 1072 случая инфицирования коронавирусом. Кроме того, согласно данным Минздрава, количество летальных случаев увеличилось до 27.

Вместе с тем, уже 22 человека полностью выздоровели после заражения COVID-19.

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