Коронавирус В Украине назревает собственный Ухань, раскрыт новый эпицентр заразы: какие регионы в зоне риска

2020-04-04 00:09 441
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Украине может появиться свой «Ухань», где вспышка опасного вируса выйдет из-под контроля

Под ударом оказался Монастырисский район Тернопольской области, где за последние две недели было зафиксировано 83 случая заражения «уханьским» вирусом на 26 тысяч жителей. При этом среди зараженных оказались 32 медика. Как сообщается в материале OBOZREVATEL, в связи с отсутствием инфекционного отделения, лекарств и масок, а также из-за изначального игнорирования карантине местными жителями, Монастыриск рискует повторить судьбу Уханя.

Местные жители жалуются на то, что их больница не готова к борьбе с вирусом. Сами же врачи рассказывают, что им не хватает респираторов и тест-систем. Больницу для лечения зараженных пришлось переделывать буквально на ходу.

Из-за сложившейся ситуации местные жители находятся на грани срыва. Люди даже записали публичное обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи.

«В Монастыриске уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы, а медицинские работники остались наедине с проблемой! Они в тупике! Сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства общины, в то время как местная власть демонстрирует бездействие!», - возмущаются люди.

Источников заражения в районе было несколько. Главным стал местный священник Олег Винников, который, скорее всего, заразил прихожан своей церкви. Вторым источником стала медсестра, которая лечилась в обычной палате. Тест показал грипп типа А, поэтому с ней без средств защиты продолжали контактировать и другие врачи.

 

Также сыграли роль и люди, вернувшиеся из-за границы.

 Сейчас город Монастыриск оказался на грани масштабной эпидемии, сродни той, которая была в китайском Ухани, в котором лишь по официальным данным от коронавируса погибли более 2,5 тысяч человек. Если меры не будут приняты оперативно, в течение нескольких дней места в больницах закончатся, а зараженные медики не смогут помогать пациентам.

Из-за неготовности больниц и нехватки оборудования подобная ситуация может повториться в любом регионе Украины, но в первую очередь в соседних с Монастыриском.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине магазины, банки и аптеки обязали бесплатно выдавать людям маски

2020-04-04 00:45 159

Перерасчет пенсий в Украине: кому и сколько заплатят

2020-04-04 00:30 150

Минздрав озвучил дату пика коронавируса в Украине

2020-04-04 00:06 228

«Вакцина БЦЖ не защищает от COVID-19»: прививка от туберкулеза не создает иммунитета от коронавируса - врач-фтизиатр

2020-04-04 00:01 387

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Кабмин разрешил ограничивать перемещение между областями в случае роста заболеваемости COVID-19

2020-04-04 01:30 114

Кабмин запретил выходить из дома людям старше 60 лет

2020-04-04 01:00 141

В Украине магазины, банки и аптеки обязали бесплатно выдавать людям маски

2020-04-04 00:45 159

В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась

2020-04-04 00:15 189
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Кабмин разрешил ограничивать перемещение между областями в случае роста заболеваемости COVID-19 2020-04-04 01:30 114
Кабмин запретил выходить из дома людям старше 60 лет 2020-04-04 01:00 141
В Украине магазины, банки и аптеки обязали бесплатно выдавать людям маски 2020-04-04 00:45 159
В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась 2020-04-04 00:15 189

Лента

01:30 Кабмин разрешил ограничивать перемещение между областями в случае роста заболеваемости COVID-19
01:00 Кабмин запретил выходить из дома людям старше 60 лет
00:45 В Украине магазины, банки и аптеки обязали бесплатно выдавать людям маски
00:30 Перерасчет пенсий в Украине: кому и сколько заплатят
00:15 В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась
00:09 В Украине назревает собственный Ухань, раскрыт новый эпицентр заразы: какие регионы в зоне риска
00:07 Коронавирус закрыл украинцев дома - полный список запретов на карантине
00:06 Минздрав озвучил дату пика коронавируса в Украине
00:05 Шмыгаль обнародовал план своей деятельности
00:02 Новые правила карантина, штрафовать будут даже в лифте: «До 34 тыс. гривен»