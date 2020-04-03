Коронавирус В Украине назревает собственный Ухань, раскрыт новый эпицентр заразы: какие регионы в зоне риска

2020-04-04 00:09 441

В Украине может появиться свой «Ухань», где вспышка опасного вируса выйдет из-под контроля

Под ударом оказался Монастырисский район Тернопольской области, где за последние две недели было зафиксировано 83 случая заражения «уханьским» вирусом на 26 тысяч жителей. При этом среди зараженных оказались 32 медика. Как сообщается в материале OBOZREVATEL, в связи с отсутствием инфекционного отделения, лекарств и масок, а также из-за изначального игнорирования карантине местными жителями, Монастыриск рискует повторить судьбу Уханя.

Местные жители жалуются на то, что их больница не готова к борьбе с вирусом. Сами же врачи рассказывают, что им не хватает респираторов и тест-систем. Больницу для лечения зараженных пришлось переделывать буквально на ходу.

Из-за сложившейся ситуации местные жители находятся на грани срыва. Люди даже записали публичное обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи.

«В Монастыриске уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы, а медицинские работники остались наедине с проблемой! Они в тупике! Сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства общины, в то время как местная власть демонстрирует бездействие!», - возмущаются люди.

Источников заражения в районе было несколько. Главным стал местный священник Олег Винников, который, скорее всего, заразил прихожан своей церкви. Вторым источником стала медсестра, которая лечилась в обычной палате. Тест показал грипп типа А, поэтому с ней без средств защиты продолжали контактировать и другие врачи.

Также сыграли роль и люди, вернувшиеся из-за границы.

Сейчас город Монастыриск оказался на грани масштабной эпидемии, сродни той, которая была в китайском Ухани, в котором лишь по официальным данным от коронавируса погибли более 2,5 тысяч человек. Если меры не будут приняты оперативно, в течение нескольких дней места в больницах закончатся, а зараженные медики не смогут помогать пациентам.

Из-за неготовности больниц и нехватки оборудования подобная ситуация может повториться в любом регионе Украины, но в первую очередь в соседних с Монастыриском.

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