В течение последних суток в стране зафиксировано 150 новых случаев заражения коронавирусом.
В Украине по состоянию на 10:00 утра субботу, 6 апреля, подтверждено 1092 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, скончались 28 человек, выздоровели – 23. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
"По результатам исследований вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров, случаи подтверждено в 1092 человек, из них 78 детей" – говорится в сообщении.
Всего зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19, из которых девять мужчин и 19 женщин. Указано, что 85% всех умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетании заболевания.
В целом 23 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Среди всех подтвержденных 60% - люди в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% - от 60 до 100 лет.
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