Коронавирус В Украине подтвердили 1092 случая COVID-19

2020-04-04 11:11 294
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В течение последних суток в стране зафиксировано 150 новых случаев заражения коронавирусом.

В Украине по состоянию на 10:00 утра субботу, 6 апреля, подтверждено 1092 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, скончались 28 человек, выздоровели – 23. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

"По результатам исследований вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров, случаи подтверждено в 1092 человек, из них 78 детей" – говорится в сообщении.

Всего зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19, из которых девять мужчин и 19 женщин. Указано, что 85% всех умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетании заболевания.

В целом 23 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая обл. - 66 случаев;
  • Волынская обл. - 17 случаев (1 летальный)
  • Днепропетровская обл. - 14 случаев;
  • Донецкая обл. - 8 случаев;
  • Житомирская обл. - 9 случаев (1 летальный)
  • Закарпатская обл. - 24 случая;
  • Запорожская обл. - 28 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 94 случая (6 летальных)
  • м. Киев - 195 случаев (1 летальный)
  • Киевская обл. - 77 случая (4 летальных)
  • Кировоградская обл. - 19 случаев;
  • Львовская обл. - 14 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 26 случаев;
  • Полтавская обл. - 8 случаев;
  • Ровенская обл. - 31 случай (4 летальных)
  • Сумская обл. - 37 случаев (2 летальных)
  • Тернопольская обл. - 135 случаев (2 летальных)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 8 случаев (1 летальный)
  • Хмельницкая обл. - 10 случаев;
  • Черкасская обл. - 61 случай (1 летальный)
  • Черновицкая обл. - 206 случаев (5 летальных)
  • Черниговская обл. - 5 случаев.

Среди всех подтвержденных 60% - люди в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% - от 60 до 100 лет.

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