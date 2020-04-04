Коронавирус В Украине подтвердили 1092 случая COVID-19

2020-04-04 11:11 294

В течение последних суток в стране зафиксировано 150 новых случаев заражения коронавирусом.

В Украине по состоянию на 10:00 утра субботу, 6 апреля, подтверждено 1092 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, скончались 28 человек, выздоровели – 23. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

"По результатам исследований вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров, случаи подтверждено в 1092 человек, из них 78 детей" – говорится в сообщении.

Всего зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19, из которых девять мужчин и 19 женщин. Указано, что 85% всех умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетании заболевания.

В целом 23 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 66 случаев;

Волынская обл. - 17 случаев (1 летальный)

Днепропетровская обл. - 14 случаев;

Донецкая обл. - 8 случаев;

Житомирская обл. - 9 случаев (1 летальный)

Закарпатская обл. - 24 случая;

Запорожская обл. - 28 случаев;

Ивано-Франковская область - 94 случая (6 летальных)

м. Киев - 195 случаев (1 летальный)

Киевская обл. - 77 случая (4 летальных)

Кировоградская обл. - 19 случаев;

Львовская обл. - 14 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 26 случаев;

Полтавская обл. - 8 случаев;

Ровенская обл. - 31 случай (4 летальных)

Сумская обл. - 37 случаев (2 летальных)

Тернопольская обл. - 135 случаев (2 летальных)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 8 случаев (1 летальный)

Хмельницкая обл. - 10 случаев;

Черкасская обл. - 61 случай (1 летальный)

Черновицкая обл. - 206 случаев (5 летальных)

Черниговская обл. - 5 случаев.

Среди всех подтвержденных 60% - люди в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% - от 60 до 100 лет.

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