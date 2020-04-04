Коронавирус В Украине подтверждено 1225 случаев коронавируса, скончались 32 человека

2020-04-05 01:15 258
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Выздоровели от коронавируса 25 человек - у них повторное ПЦР-тестирование дало негативный результат.

В Украине число выявленных случаев коронавируса достигло 1225. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 4 апреля.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. Всего 25 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сказано в сообщении.

Напомним, что на Буковине уже больше 220 случаев коронавируса. Со вчерашнего вечера в Черновицкой области выявили 23 новых случая COVID-19. Местные власти призывают людей оставаться дома.

Также сообщалось, что на Волыни медики заразились коронавирусом после вскрытия умершего. Вскрытие происходило с соблюдением всех процедур и в защитном снаряжении. Уже тогда было известно, что умерший заболел COVID-19.

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