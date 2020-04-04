Коронавирус Когда дети пойдут в школу: появились важные уточнения по новым правилам карантина

2020-04-05 01:30 249

Список новых запретов, которые были введены Кабинетом Министров в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса, вызвал множество вопросов у украинцев: в правительстве решили дать дополнительные пояснения по ряду пунктов.

Разъяснения были опубликованы на официальном сайте Кабмина.

Уточнения были оформлены в виде ответов на наиболее распространенные вопросы. В частности, отвечая на вопрос о том, когда возобновятся занятия в школах, в правительстве пишут: "Мероприятия карантина пока действуют до 24 апреля, а поэтому все образовательные учреждения переведены в онлайн. По инициативе президента начинает работать проект "Всеукраинская школа онлайн". Старт трансляции - 6 апреля".

Также многих волнует вопрос о том, можно ли посещать парки и скверы.

"Нет, отныне - нельзя. Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости", – отвечают в Кабмине.

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