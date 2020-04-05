Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине достигло 1251. Об этом сообщил МОЗ.
- По данным ЦОЗ (Центра общественного здоровья, - Авт.), по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев, - сказано в сообщении.
Виталий Кличко сообщил, что количество киевлян с коронавирусом увеличилось на 31 человека и достигло 245. Заболели 18 женщин в возрасте от 21 до 78 лет, а также 13 мужчин возрастом от 19 до 78 лет. Десять из пациентов госпитализированы, остальные дома под контролем медиков.
- Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно границу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев, - отметил мэр столицы.
В Киеве пока один летальный случай, инфекция стала смертельной для 71-летнего мужчины.
Коронавирус в регионах
Николаевская область продолжает оставаться единственным регионом, где не зафиксирован COVID-19.
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