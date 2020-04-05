Коронавирус Коронавирус в Украине: число подтвержденных случаев достигло 1251

2020-04-05 12:15 357

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине достигло 1251. Об этом сообщил МОЗ.

- По данным ЦОЗ (Центра общественного здоровья, - Авт.), по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев, - сказано в сообщении.

Виталий Кличко сообщил, что количество киевлян с коронавирусом увеличилось на 31 человека и достигло 245. Заболели 18 женщин в возрасте от 21 до 78 лет, а также 13 мужчин возрастом от 19 до 78 лет. Десять из пациентов госпитализированы, остальные дома под контролем медиков.

- Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно границу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев, - отметил мэр столицы.

В Киеве пока один летальный случай, инфекция стала смертельной для 71-летнего мужчины.

Коронавирус в регионах

Винницкая область - 75 случаев;

Волынская область - 19 случаев;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 28 случаев;

Запорожская область - 39 случаев;

Ивано-Франковская область - 105 случаев ;

; Кировоградская область - 37 случаев;

Киев - 245 случаев ;

; Киевская область - 82 случая;

Львовская область - 15 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 26 случаев;

Полтавская область - 9 случаев;

Ровенская область - 38 случаев;

Сумская область - 49 случаев;

Тернопольская область - 160 случаев ;

; Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 10 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 220 случаев ;

; Черкасская область - 60 случаев

Черниговская область - 7 случаев.

Николаевская область продолжает оставаться единственным регионом, где не зафиксирован COVID-19.

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