Коронавирус Коронавирус в Украине: число подтвержденных случаев достигло 1251

2020-04-05 12:15 357
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине достигло 1251. Об этом сообщил МОЗ.

- По данным ЦОЗ (Центра общественного здоровья, - Авт.), по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев, - сказано в сообщении.

Виталий Кличко сообщил, что количество киевлян с коронавирусом увеличилось на 31 человека и достигло 245. Заболели 18 женщин в возрасте от 21 до 78 лет, а также 13 мужчин возрастом от 19 до 78 лет. Десять из пациентов госпитализированы, остальные дома под контролем медиков.

- Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно границу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев, - отметил мэр столицы.

В Киеве пока один летальный случай, инфекция стала смертельной для 71-летнего мужчины.

Коронавирус в регионах

  • Винницкая область - 75 случаев;
  • Волынская область - 19 случаев;
  • Днепропетровская область - 14 случаев;
  • Донецкая область - 8 случаев;
  • Житомирская область - 11 случаев;
  • Закарпатская область - 28 случаев;
  • Запорожская область - 39 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 105 случаев;
  • Кировоградская область - 37 случаев;
  • Киев - 245 случаев;
  • Киевская область - 82 случая;
  • Львовская область - 15 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 26 случаев;
  • Полтавская область - 9 случаев;
  • Ровенская область - 38 случаев;
  • Сумская область - 49 случаев;
  • Тернопольская область - 160 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 10 случаев;
  • Хмельницкая область - 10 случаев;
  • Черновицкая область - 220 случаев;
  • Черкасская область - 60 случаев
  • Черниговская область - 7 случаев.

Николаевская область продолжает оставаться единственным регионом, где не зафиксирован COVID-19.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Коронавирус. В Италии впервые снизилось число пациентов в интенсивной терапии

2020-04-05 12:30 393

фото В Италию поехало 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом

2020-04-05 11:30 567

Умрет много людей: Трамп сделал страшное заявление о коронавирусе

2020-04-05 10:37 315

В Украине подтверждено 1225 случаев коронавируса, скончались 32 человека

2020-04-05 09:30 549

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Киеве в отпуск за свой счет вышло полмиллиона человек

2020-04-05 13:30 387

При въезде в Киев и в магазинах будут мерить температуру – распоряжение

2020-04-05 13:00 348

Минздав обратился к украинцам с важным заявлением из-за эпидемии: "84 процента людей имели..."

2020-04-05 12:56 111

Коронавирус. В Италии впервые снизилось число пациентов в интенсивной терапии

2020-04-05 12:30 393
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Киеве в отпуск за свой счет вышло полмиллиона человек 2020-04-05 13:30 387
При въезде в Киев и в магазинах будут мерить температуру – распоряжение 2020-04-05 13:00 348
Минздав обратился к украинцам с важным заявлением из-за эпидемии: "84 процента людей имели..." 2020-04-05 12:56 111
Коронавирус. В Италии впервые снизилось число пациентов в интенсивной терапии 2020-04-05 12:30 393

Лента

13:30 В Киеве в отпуск за свой счет вышло полмиллиона человек
13:00 При въезде в Киев и в магазинах будут мерить температуру – распоряжение
12:56 Минздав обратился к украинцам с важным заявлением из-за эпидемии: "84 процента людей имели..."
12:30 Коронавирус. В Италии впервые снизилось число пациентов в интенсивной терапии
12:15 Коронавирус в Украине: число подтвержденных случаев достигло 1251
12:00 Когда дети пойдут в школу: появились важные уточнения по новым правилам карантина
фото 11:30 В Италию поехало 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
11:00 В Украине 86% умерших от COVID-19 были старше 50 лет
10:37 Умрет много людей: Трамп сделал страшное заявление о коронавирусе
10:30 Курс валют после выходных резко изменится, доллар и евро на грани: что будет с гривной