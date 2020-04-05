Коронавирус Умрет много людей: Трамп сделал страшное заявление о коронавирусе

2020-04-05 10:37 318

Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за COVID-19.

По словам главы государства, он готов защищать американских граждан любой ценой.

Трамп отметил, что готов отправить в Нью-Йорк тысячу военных врачей.

"Похоже, грядет самая тяжелая неделя - эта или следующая. К сожалению, умрет много людей. Но гораздо меньше, чем было бы, не прими мы необходимые меры. Но люди будут умирать. Мы перевернем небо и землю, чтобы защитить наш великий американский народ", - отметил он.

Отметим, что перед этим губернатор штата Нью-Йорк Эндри Куомо заявил, что ждет получения тысячи аппаратов для искусственной вентиляции.

Как известно, Нью-Йорк стал эпицентром коронавируса в США. С 4 апреля здесь погибли сразу 600 человек, доведя общее число умерших от COVID-19 до 3,5 тысячи.

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